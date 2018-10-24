Стартовала продажа билетов на матч Шахтер - Динамо
16:47, 24 октября 2018Футбол
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Стоимость - от 40 до 5000 гривен.
Матч украинских грандов состоится 3 ноября на стадионе "Металлист" в Харькове / KHARKIV Today
Официальный сайт "Шахтера" объявил о начале продажи билетов на предстоящий матч против киевского "Динамо".
Самый дешевый билет на игру обойдется в 40 гривен. Другие пропуска стандартной категории стоят 60, 80, 120, 150 и 200 гривен.
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Билет на сектора SkyUp Club — 400 гривен. Самые дорогие пригласительные обойдутся в 5000 гривен для желающих посетить Sky Box.
Также клуб обращает внимание на то, что "Шахтер" применяет систему динамических цен. Соответственно, с ростом спроса на билеты будет увеличиваться и их цена.
Матч в Харькове между двумя украинскими грандами состоится 3 ноября. Начало поединка — в 17:00.
Напомним, накануне в метро появилась необычная афиша украинского класико.
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