Стартовала продажа билетов на матч Шахтер - Динамо

Стоимость - от 40 до 5000 гривен.

Официальный сайт "Шахтера" объявил о начале продажи билетов на предстоящий матч против киевского "Динамо".

Самый дешевый билет на игру обойдется в 40 гривен. Другие пропуска стандартной категории стоят 60, 80, 120, 150 и 200 гривен.

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Билет на сектора SkyUp Club — 400 гривен. Самые дорогие пригласительные обойдутся в 5000 гривен для желающих посетить Sky Box.

Также клуб обращает внимание на то, что "Шахтер" применяет систему динамических цен. Соответственно, с ростом спроса на билеты будет увеличиваться и их цена.

Матч в Харькове между двумя украинскими грандами состоится 3 ноября. Начало поединка — в 17:00.

Напомним, накануне в метро появилась необычная афиша украинского класико.