Моуриньо пришел пешком на матч МЮ с Ювентусом, оставив футболистов стоять в пробке

"Манчестер Юнайтед" может быть оштрафован второй раз подряд за пробки вокруг стадиона "Олд Траффорд".

Вчерашний поединок Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" начался на две минуты позже. Автобусы с игроками "МЮ" и "Ювентуса" застряли в пробке по пути на стадион "Олд Траффорд".

Главный тренер английской команды Жозе Моуриньо покинул автобус команды и решил пойти на стадион пешком.

Стоит отметить, что перед предыдущим матчем ЛЧ с «Валенсией» автобус с игроками «Манчестер Юнайтед» также попал в пробку, из-за чего команда опоздала на старт встречи. Игра началась с 5-минутной задержкой, и за неорганизованность «МЮ» оштрафовали на 15 тысяч евро.

Как сообщает сайт "Трибуна", пробки вокруг стадиона "Олд Траффорд" - давняя проблема в Манчестере в дни поединков. «МЮ» любит останавливаться в Lowry Hotel (примерно в 4 км от «Олд Траффорд»), но иногда намертво застревает на дороге.

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После матча с «Валенсией» Моуриньо обвинил во всем полицию, которая не предоставила расчищающие кортежи, но правоохранители сразу ответили, что к ним никто и не обращался.

Перед «Ювентусом» позориться не хотелось, поэтому «МЮ» нарушил традицию и остановился в другом отеле – Hilton Garden Inn. Он находится менее чем в километре от стадиона, пешком идти от силы 9 минут (оценка карт Google).

Автобус «МЮ» выехал с запасом, но снова застрял. Игроки ждали, пока автобус преодолеет пробку, а Моуриньо не выдержал и дошел пешком.

«Мы сменили отель. Он буквально за углом. Игроки сидели в автобусе 45 минут. Я накинул капюшон и пошел прямо среди болельщиков, но никто не узнал меня. У меня дорога заняла две минуты, в то время как команда 45 минут находилась в автобусе. У «Ювентуса» та же проблема. Я рассказал делегату УЕФА об этой ситуации, потому что мы не хотим, чтобы нас снова наказали», – сказал Жозе Моуриньо.

Оштрафуют ли "МЮ" на этот раз - неизвестно.

Как сообщал УНИАН, "Ювентус" одержал победу в гостях над "МЮ" со счетом 1:0.