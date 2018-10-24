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Игрок МанСити Фернандиньо о матче с Шахтером: победа не далась нам легко

12:02, 24 октября 2018
Футбол
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Фернандиньо отметил мощь донецкой команды, которой было трудно сопротивляться / Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился эмоциями после встречи с бывшей своей командой - донецким «Шахтером» - в Лиге чемпионов.

Свой комментарий игрок дал официальному клубному каналу ФК Шахтер в YouTube.

 

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер#Манчестер Сити