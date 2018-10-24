Игрок МанСити Фернандиньо о матче с Шахтером: победа не далась нам легко

Бывший игрок донецкой команды прокомментировал матч Лиги чемпионов в Харькове.

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился эмоциями после встречи с бывшей своей командой - донецким «Шахтером» - в Лиге чемпионов. Свой комментарий игрок дал официальному клубному каналу ФК Шахтер в YouTube.

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