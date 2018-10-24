Игрок МанСити Фернандиньо о матче с Шахтером: победа не далась нам легко
12:02, 24 октября 2018Футбол
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Бывший игрок донецкой команды прокомментировал матч Лиги чемпионов в Харькове.
Фернандиньо отметил мощь донецкой команды, которой было трудно сопротивляться / Reuters
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился эмоциями после встречи с бывшей своей командой - донецким «Шахтером» - в Лиге чемпионов.
Свой комментарий игрок дал официальному клубному каналу ФК Шахтер в YouTube.
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