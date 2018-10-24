Жуниор Мораес о матче с МанСити: играли против лучшей команды в мире

Игрок Шахтера прокомментировал матч группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Видео интервью появилось в официальном канале ФК Шахтер в YouTube.

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