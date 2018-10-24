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Жуниор Мораес о матче с МанСити: играли против лучшей команды в мире

11:44, 24 октября 2018
Футбол
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Мораес прокомментировал игру Шахтера против Манчестер Сити / Reuters

Видео интервью появилось в официальном канале ФК Шахтер в YouTube.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер#Манчестер Сити