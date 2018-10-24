Динамо отправилось во Францию на матч с Ренном - с Вербичем, но без Беседина и Русина

Александр Хацкевич сможет рассчитывать на 21 игрока.

В среду утром киевское «Динамо» отправилось во Францию, где в четверг «бело-синие» проведут матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы с местным «Ренном».

В составе динамовской делегации — 21 футболист, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Вместе с «Динамо» в Ренн отправился полузащитник Беньямин Вербич, который восстановился после травмы, полученной еще в начале месяца. А вот нападающий киевлян Артем Беседин остался в Киеве — он по-прежнему тренируется по индивидуальной программе.

Других потерь у «бело-синих» накануне предстоящего поединка нет, но вместе с «Динамо» во Францию не отправились защитник Артем Шабанов, полузащитник Буэно и нападающий Назарий Русин.

Таким образом, делегация «Динамо» включила в себя следующих футболистов, 18 из которых составят заявку на матч с «Ренном».

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Николай Морозюк, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд.

Нападающий: Владислав Супряга.

Что касается пребывания «Динамо» во Франции, то, совершив перелет по маршруту Киев — Ренн, который займет 3,5 часа, динамовская делегация заселится в отель, а вечером проведет тренировку на поле стадиона «Роазон Парк», который примет предстоящий матч. Перед началом этого занятия главный тренер киевлян Александр Хацкевич и один из футболистов его команды дадут предматчевую пресс-конференцию.