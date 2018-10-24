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Безвыигрышная серия украинских клубов в еврокубках увеличилась до 13 матчей

11:10, 24 октября 2018
Футбол
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Шахтер накануне проиграл английскому Манчестер Сити в Лиге чемпионов / Reuters

Таким образом, безвыигрышная серия наших команд в еврокубках составляет уже 13 матчей, сообщает Isport.

Украинские клубы провели следующие матчи:

Шахтер – Манчестер Сити 0:3

Яблонец – Динамо 2:2

Ворскла – Спортинг 1:2

Лион – Шахтер 2:2

Арсенал – Ворскла 4:2

Динамо – Астана 2:2

Шахтер – Хоффенхайм 2:2

РБ Лейпциг – Заря 3:2

Динамо – Аякс 0:0

Заря – РБ Лейпциг 0:0

Аякс – Динамо 3:1

Брага – Заря 2:2

Бордо – Мариуполь 2:1 (квалификация Лиги Европы)

Последний раз клуб из Украины побеждал 14 августа. Тогда киевское Динамо на своем поле обыграло Славию в рамках 3-го квалификационного цикла Лиги чемпионов – 2:0.

Неудачную серию в ближайшие дни могут прервать Динамо или Ворскла в Лиге Европы – киевляне сыграют на выезде с французским Ренном, а полтавчане отправятся в Баку (Азербайджан), на игру с Карабахом. Оба матча состоятся в четверг, 26 октября.

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Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2018/19
Теги: #УЕФА#Лига Европы#Лига чемпионов#ФК Шахтер#Динамо Киев