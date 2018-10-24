Безвыигрышная серия украинских клубов в еврокубках увеличилась до 13 матчей
Накануне донецкий Шахтер уступил на своем поле Манчестер Сити в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Таким образом, безвыигрышная серия наших команд в еврокубках составляет уже 13 матчей, сообщает Isport.
Украинские клубы провели следующие матчи:
Шахтер – Манчестер Сити 0:3
Яблонец – Динамо 2:2
Ворскла – Спортинг 1:2
Лион – Шахтер 2:2
Арсенал – Ворскла 4:2
Динамо – Астана 2:2
Шахтер – Хоффенхайм 2:2
РБ Лейпциг – Заря 3:2
Динамо – Аякс 0:0
Заря – РБ Лейпциг 0:0
Аякс – Динамо 3:1
Брага – Заря 2:2
Бордо – Мариуполь 2:1 (квалификация Лиги Европы)
Последний раз клуб из Украины побеждал 14 августа. Тогда киевское Динамо на своем поле обыграло Славию в рамках 3-го квалификационного цикла Лиги чемпионов – 2:0.
Неудачную серию в ближайшие дни могут прервать Динамо или Ворскла в Лиге Европы – киевляне сыграют на выезде с французским Ренном, а полтавчане отправятся в Баку (Азербайджан), на игру с Карабахом. Оба матча состоятся в четверг, 26 октября.