Безвыигрышная серия украинских клубов в еврокубках увеличилась до 13 матчей

Наши команды не могут победить в европейских турнирах с 14 августа.

Накануне донецкий Шахтер уступил на своем поле Манчестер Сити в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Таким образом, безвыигрышная серия наших команд в еврокубках составляет уже 13 матчей, сообщает Isport. Украинские клубы провели следующие матчи: Шахтер – Манчестер Сити 0:3 Яблонец – Динамо 2:2 Ворскла – Спортинг 1:2 Лион – Шахтер 2:2 Арсенал – Ворскла 4:2 Динамо – Астана 2:2 Шахтер – Хоффенхайм 2:2 РБ Лейпциг – Заря 3:2 Динамо – Аякс 0:0 Заря – РБ Лейпциг 0:0 Аякс – Динамо 3:1 Брага – Заря 2:2 Бордо – Мариуполь 2:1 (квалификация Лиги Европы) Последний раз клуб из Украины побеждал 14 августа. Тогда киевское Динамо на своем поле обыграло Славию в рамках 3-го квалификационного цикла Лиги чемпионов – 2:0. Неудачную серию в ближайшие дни могут прервать Динамо или Ворскла в Лиге Европы – киевляне сыграют на выезде с французским Ренном, а полтавчане отправятся в Баку (Азербайджан), на игру с Карабахом. Оба матча состоятся в четверг, 26 октября.

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