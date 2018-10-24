Гвардиола: надеюсь, Шахтер когда-то сможет сыграть на родном стадионе в Донецке

Наставник "Ман Сити" ответил на вопросы после победы над чемпионом Украины.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с "Шахтером" в Харькове, в котором его команда одержала крупную победу - 3:0.

«Это была лучшая первая 45-минутка "Ман Сити" за последние три года. Нам это было нужно. У нас было поражение от "Лиона". Затем сложная игра с "Хоффенхаймом". Но для меня был важен не результат, а сама игра команды. Она меня сегодня порадовала», — сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

"Всегда было сложно играть против "Шахтера" Луческу. У вашей команды всегда была хорошая трансферная политика. Сейчас у Фонсеки очень налажена командная игра. Год тому назад нам пришлось очень сложно с "Шахтером", и мы тут ему проиграли. Но тогда были в строю Тайсон и Марлос. Сегодня, к вашему разочарованию, этих игроков в составе "Шахтера" не было. Я надеюсь, что "Шахтер" когда-то сможет сыграть на своем родном стадионе в Донецке", - отметил Гвардиола, которого цитирует Sportarena.

«Почему я не поставил в состав Зинченко? Честно скажу, это было нелегкое решение, но есть другие ребята, которым нужно было играть, кого-то все равно приходится отцеплять. Мы разговаривали с ним перед игрой, он был абсолютно готов, но он молод и у него еще будут шансы сыграть. Я не поставил его в состав по тактическим соображениям, он играет обычно слева на фланге в защите и все зависело от того, что произошло бы на поле. Но я хочу сказать, что он отлично тренируется, играет, и в тех матчах, в которых он участвовал, я им доволен», – сказал Гвардиола.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" в Харькове без шансов уступил "Манчестер Сити" в 3-м туре Лиги чемпионов - 0:3.