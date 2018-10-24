Тренер Шахтера Фонсека: Манчестер Сити - это команда другого уровня

Наставник горняков признался, что ему сложно упрекнуть своих футболистов.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в третьем туре группового этапа ЛЧ.

"У этого матча нет большой истории. «Манчестер Сити» был лучше, это команда другого уровня. Не могу ничего плохого сказать своим игрокам, они старались, пробовали, атаковали, оставались самими собой, но этого недостаточно для победы. Поздравляю «Ман Сити» с победой", - отметил Паулу Фонсека, которого цитирует "Трибуна" со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

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Результат заранее известен не был, но мы понимали, что будет сложно. Особенно без Тайсона и Марлоса. Практически ничего не было возможно сделать в этом матче из-за качеств футболистов соперника. Во второй половине мы улучшили владение мячом, но этого недостаточно для победы.

Сейчас нам нужно восстановить футболистов к следующему матчу, а потом уже будем думать об ответном матче с «Манчестер Сити». Будет снова сложно, но мы будем бороться и пытаться завоевывать очки.

О чем говорили с Гвардиолой? О некоторых эпизодах матча, обычные разговоры тренеров.

«Шахтер» теперь больше претендует на место в Лиге Европы? Мы претендуем бороться и выигрывать в каждом турнире. В Лиге чемпионов это будет сложно», – сказал Фонсека.