Роналду вернулся в Манчестер, добыв победу с Ювентусом над МЮ (результаты игр ЛЧ)
Завершились все восемь матчей Лиги чемпионов игрового дня 23 октября. В центральном поединке "Ювентус" добыл победу на выезде над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Решающий гол провел Дибала после прострела Криштиану Роналду.
Стоит отметить, что Криштиану Роналду проводил встречу на некогда родном для себя "Олд Траффорд" - с 2003-го по 2009 год португалец выступал за "МЮ".
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" во вторник разгромно уступил "Ман Сити" со счетом 0:3. УНИАН проводил онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 23 октября
Группа E
АЕК - Бавария - 0:2
Аякс - Бенфика - 1:0
Группа F
Шахтер - Манчестер Сити - 0:3
Хоффенхайм - Лион - 3:3
Группа G
Реал - Виктория П - 2:1
Рома - ЦСКА - 3:0
Группа H
МЮ - Ювентус - 0:1
Янг Бойз - Валенсия - 1:1