Роналду вернулся в Манчестер, добыв победу с Ювентусом над МЮ (результаты игр ЛЧ)

"Рома" разгромила российский ЦСКА - 3:0.

Завершились все восемь матчей Лиги чемпионов игрового дня 23 октября. В центральном поединке "Ювентус" добыл победу на выезде над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Решающий гол провел Дибала после прострела Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду проводил встречу на некогда родном для себя "Олд Траффорд" - с 2003-го по 2009 год португалец выступал за "МЮ".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" во вторник разгромно уступил "Ман Сити" со счетом 0:3. УНИАН проводил онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. 23 октября

Группа E

АЕК - Бавария - 0:2

Аякс - Бенфика - 1:0

Группа F

Шахтер - Манчестер Сити - 0:3

Хоффенхайм - Лион - 3:3

Группа G

Реал - Виктория П - 2:1

Рома - ЦСКА - 3:0

Группа H

МЮ - Ювентус - 0:1

Янг Бойз - Валенсия - 1:1