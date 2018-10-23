Шахтер без шансов проиграл Ман Сити в 3-м туре Лиги чемпионов

Играя в ослабленном составе без Тайсона и Марлоса, горняки по всем статьям уступили подопечным Гвардиолы.

В Харькове завершился матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором чемпион Украины донецкий "Шахтер" принимал чемпиона Англии "Манчестер Сити".

Игра окончилась победой гостей со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда вышла на поединок в крайне ослабленном составе. К находившемуся в лазарете Тайсону за день до игры добавился Марлос. Таким образом, шансы "Шахтера" в противостоянии с "Ман Сити" изначально оценивались очень низкими.

Уже с первых минут гости завладели абсолютно подавляющим преимуществом. Лишь великолепные действия Андрея Пятова и самоотверженная игра защитников "Шахтера", время от времени выносивших мяч из пустых ворот, не позволяли "Сити" открыть счет. На 28-й минуте только штанга спасла "Шахтер" после удара Давида Силвы. Однако уже в следующей атаке тот же Силва не оставил горнякам никаких шансов. 0:1.

Еще больше испортил настроение 37 000 болельщиков на трибунах ОСК "Металлист" второй гол "горожан" - Ляпорт на 35-й минуте после розыгрыша углового пробил головой в верхний угол. 0:2.

Во второй половине встречи интенсивность атак "Сити" немного упала, однако сам "Шахтер" так и не смог создать проблем гостям, имея за всю игру лишь два-три полумомента.

На 71-й минуте сработала замена "Манчестер Сити" - Бернарду Силва, за минуту до этого появившийся на поле, бильярдным по точности ударом в нижний угол окончательно отправил "Шахтер" в нокаут. 0:3.

За ходом игры можно проследить благодаря онлайн-трансляции на нашем сайте.

В параллельном матче группы F "Лион" на выезде сыграл вничью с "Хоффенхаймом" - 3:3.

После трех туров "Шахтер" делит третье-четвертое места в своем квартете с "Хоффенхаймом" (у команд по 2 очка). Опережают горняков "Ман Сити" (6 очков) и "Лион" (5).