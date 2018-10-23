Бавария на классе обыграла АЕК, Валенсия потеряла очки в матче с Янг Бойз Лиги чемпионов
21:54, 23 октября 2018Футбол
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Завершились два матча главного еврокубка.
АЕК - Бавария / REUTERS
Завершились два матча Лиги чемпионов в первом сегменте сегодняшнего игрового дня.
Испанская "Валенсия" сыграла вничью на выезде в поединке с швейцарским "Янг Бойз" - 1:1. На гол Батшуаи в первом тайме швейцарцы ответили после перерыва забитым мячом Оаро.
"Бавария" добыла дежурную победу - 2:0 - в матче с АЕКом, который состоялся в Афинах. На 61-й и 63-й минутах в воротах хозяев отметились голами Мартинес и Левандовски.
Стоит отметить появление в составе АЕКа украинского защитника Дмитрия Чигринского, который провел весь матч.
Напомним, что чемпион Украины "Шахтер" принимает на своем поле "Манчестер Сити". УНИАН проводит прямую онлайн-трансляцию матча.
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