Бавария на классе обыграла АЕК, Валенсия потеряла очки в матче с Янг Бойз Лиги чемпионов

Завершились два матча главного еврокубка.

Завершились два матча Лиги чемпионов в первом сегменте сегодняшнего игрового дня.

Испанская "Валенсия" сыграла вничью на выезде в поединке с швейцарским "Янг Бойз" - 1:1. На гол Батшуаи в первом тайме швейцарцы ответили после перерыва забитым мячом Оаро.

"Бавария" добыла дежурную победу - 2:0 - в матче с АЕКом, который состоялся в Афинах. На 61-й и 63-й минутах в воротах хозяев отметились голами Мартинес и Левандовски.

Стоит отметить появление в составе АЕКа украинского защитника Дмитрия Чигринского, который провел весь матч.

Напомним, что чемпион Украины "Шахтер" принимает на своем поле "Манчестер Сити". УНИАН проводит прямую онлайн-трансляцию матча.