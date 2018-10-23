Роналду впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании

Футболист заявил, что не беспокоится насчет обвинений против него и уверен в исходе дела.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отверг обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся 22 октября перед матчем Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Ювентус".

"Я не собираюсь лгать в этой ситуации. Мои адвокаты уверены в исходе дела, и я, конечно, тоже", – сказал Роналду, которого цитирует ESPN.

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Футболист заверил, что счастлив, наслаждается футболом и жизнью.

"Я играю в фантастическом клубе. У меня фантастическая семья, четверо детей, я здоров. У меня есть все, поэтому остальное для меня не имеет значения", – резюмировал португалец.

Напомним, в сентябре 2018 года немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что 34-летняя американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По словам женщины, инцидент произошел 13 июня 2009 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе. По данным Der Spiegel, в 2010 году Роналду заключил с Майоргой внесудебное соглашение и якобы заплатил $375 тыс. Юристы американки пытаются оспорить договор о неразглашении в суде Невады.