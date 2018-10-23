Вест Хэм поздравил травмированного Ярмоленко с 29-летием

«Знаем, что ты вернешься сильнее, чем когда-либо», - написано в официальном клубном твиттере.

Лондонский "Вест Хэм" в официальном твиттере поддержал игрока своего клуба и сборной Украины Андрея Ярмоленко, который выбыл на долгий срок из-за травмы.

Сегодня Ярмоленко празднует 29-й день рождения. А вчера утром футболист перенес операцию на ахилловом сухожилии.

«Мы думаем о тебе в твой день рождения, Ярмо. Знаем, что ты вернешься сильнее, чем когда-либо», – сказано в твиттере «Вест Хэма».

We're all thinking of you on your birthday, Yarmo. We know you'll come back stronger than ever! pic.twitter.com/aPKUQHSTb0 — West Ham United (@WestHamUtd) October 23, 2018

Глава медицинской службы "Вест Хэма" Ричард Коллинг также сообщил: "Операция Андрея прошла успешно, и мы сейчас будем работать над процессом его реабилитации".

Напомним, что Ярмоленко получил тяжелую травму в субботнем матче против "Тоттенхэма" в английской Премьер-лиги. Срок восстановления игрока сборной Украины составит 6 месяцев.