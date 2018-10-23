цей матеріал доступний українською

Вест Хэм поздравил травмированного Ярмоленко с 29-летием

16:38, 23 октября 2018
Футбол
532 0
Андрей Ярмоленко получил травму в матче с "Тоттенхэмом" / REUTERS

Лондонский "Вест Хэм" в официальном твиттере поддержал игрока своего клуба и сборной Украины Андрея Ярмоленко, который выбыл на долгий срок из-за травмы.

Сегодня Ярмоленко празднует 29-й день рождения. А вчера утром футболист перенес операцию на ахилловом сухожилии.

«Мы думаем о тебе в твой день рождения, Ярмо. Знаем, что ты вернешься сильнее, чем когда-либо», – сказано в твиттере «Вест Хэма».

Глава медицинской службы "Вест Хэма" Ричард Коллинг также сообщил: "Операция Андрея прошла успешно, и мы сейчас будем работать над процессом его реабилитации".

Напомним, что Ярмоленко получил тяжелую травму в субботнем матче против "Тоттенхэма" в английской Премьер-лиги. Срок восстановления игрока сборной Украины составит 6 месяцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Андрей Ярмоленко#Вест Хэм