Эпичный постер матча украинских грандов Шахтер - Динамо в харьковском метро (фото)

Очередное украинское классико состоится 3 ноября в Харькове.

В харьковском метро появилась афиша матча «Шахтер» – «Динамо», который состоится 3 ноября на стадионе ОСК «Металлист» в Харькове.

Соответствующее фото выложил на своей странице в Facebook журналист Кирилл Крыжановский.

Очередное украинское классико пройдет в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги. На данный момент после 12 туров возглавляет турнирную таблицу донецкий "Шахтер" (31 очко), "Динамо" отстает от лидера на 2 балла.

Напомним, что в матче первого круга, который состоялся в Киеве, победили футболисты столичного клуба - 1:0. "Динамо" побеждало в трех последних очных встречах двух грандов.