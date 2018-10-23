цей матеріал доступний українською

Эпичный постер матча украинских грандов Шахтер - Динамо в харьковском метро (фото)

16:00, 23 октября 2018
Футбол
880 0
facebook.com

Соответствующее фото выложил на своей странице в Facebook журналист Кирилл Крыжановский. 

Очередное украинское классико пройдет в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги. На данный момент после 12 туров возглавляет турнирную таблицу донецкий "Шахтер" (31 очко), "Динамо" отстает от лидера на 2 балла.

Напомним, что в матче первого круга, который состоялся в Киеве, победили футболисты столичного клуба - 1:0. "Динамо" побеждало в трех последних очных встречах двух грандов.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #матч Шахтер - Динамо