Экс-игрок и тренер Шахтера Соколовский: нужно перекрыть Манчестер Сити кислород

Известный специалист поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов.

Экс-игрок и тренер Шахтера Михаил Соколовский поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити.

— Я представляю, что будет твориться в Харькове вокруг этого матча и сожалею, что Донецк и «Донбасс Арена» лишены такого праздника, – отметил Михаил Григорьевич в эксклюзивном интервью КОМАНДА1. — На поединок с одной из лучших команд мира мотивация должна быть высочайшая. Плохо только, что предстоящий матч с Манчестер Сити нельзя сравнить с прошлогодним противостоянием с этим же коллективом, ведь тогда у подопечных Гвардиолы не было турнирной мотивации.

А на замечание о том, что Шахтеру придется обойтись без Тайсона и, возможно, без Марлоса с Исмаили, специалист заметил:

— Тайсон — это большая потеря для горняков. В последнее время он стал уверенным в себе, настоящим лидером команды, незаменимым игроком в контратакующем футболе на евроарене. Перед поединком с Лионом я точно знал, что Шахтер забьет, потому что его быстрые атаки разгоняли Тайсон и Исмаили. Надеюсь, что Исмаили все-таки примет участие в сражении с Манчестер Сити, также, как и Марлос. Даже представить себе не могу ситуацию, когда горняки потеряют одновременно всех этих исполнителей.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Манчестер Сити состоится во вторник, 23 октября, в Харькове на ОСК "Металлист". Игра начнется в 22.00.