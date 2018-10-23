Онлайн-трансляция, Шахтер - Манчестер Сити - 0:3: Лига чемпионов, группа, 3-й тур

В Харькове проходит матч группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

В Харькове проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимает английский "Манчестер Сити".

Встречаются команды, которые занимают 2-3 места в турнирной таблице Группы F, сообщает официальный сайт турнира.

После двух игр на счету "Манчестер Сити" 3 очка, у "Шахтера" - 2 балла. Английская команда в первом туре на своем поле сенсационно проиграла французскому "Олимпику" из Лиона, а затем в гостях обыграла немецкий "Хоффенхайм". В свою очередь, горняки дважды сыграли со своими соперниками вничью, с одинаковым счетом - 2:2.

Матч в Харькове на ОСК "Металлист" начнется в 22.00.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Коваленко, Нем, Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Болбат, Кайоде.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Менди, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, Сильва, де Брюйне, Марез, Стерлинг, Жезус.

Запасные: Мурич, Компани, Уокер, Сане, Силва, Фоден, Агуэро

Матч начался!

1. Мяч с центра поля развели гости.

2. И Сити сразу пытается обозначить свое преимущество. Гостевая команда контролирует мяч и первый удар - Давид Сильва попал в перекладину.

4. Теперь Мендит бьет по воротам Пятова - слишком неточно и как-то "неряшливо"...

5. Первый момент у горняков. Жуниор Мораес пытался пройти вглубь обороны Сити, но защитники сработали четко.

6. И еще одна атака гостей. Удар де Брейне спокойно парирует Пятов.

8. Степаненко и Менде столкнулись в центре поля - сорвана перспективная атака горняков.

10. ПЯТОВВВВ!!! Шикарный сейв от вратаря горняков - мяч уходит на угловой.

11. Неудачно разыграли англичане угловой после подачи де Брейне. Пока полное преимущество у Манчестер Сити...

12. Положение вне игры у Жезуса, сорвали защитники горняков очередную атаку Сити.

14. И вновь Жезус на острие атаки - бьет по воротам и попадает в Пятова. Вратарь горняков отлично выбрал позицию.

15. Де Брейне в очередной раз навешивает в штрафную - Жезус ва очередной раз оказывается в оффсайде. Отлично сработала защита горняков.

16. Исмаили получил в столкновении с игроком Сити незначительное повреждение. Пауза в игре.

19. Атака Шахтера захлебнулась на подступах к штрафной площади. Нем и партнеры не поняли друг друга.

20. Жезус в борьбе с Кривцовым бьет намного выше ворот.

22.Ракицкий подал первый в матче угловой Шахтера - мяч застрял в частоколе ног игроков защиты, концентрированный удар не получился.

23. Очень быстрая ответная атака и Марез бьет по воротам - мяч пролетает рядос со штангой ворот Пятова.

24. Ошибка Стоунза и мяч уходит на угловой.

25. Ракицкий подает корнер и защитники вновь выбивает мяч за линию ворот. Повторная подача - Фернандиньо бьет выше ворот.

27. Стерлинг едва не обыграл в одиночку всю защиту горняков - Ракицкий выбивает мяч за боковую линию.

28. Удар Сильвы - мяч попадает в штангу, добивание Жезуса - мяч летит выше ворот.

30. И все-таки гол... Сильва оказывается на убойной позиции в центре штрафной после удара Жезуса и отскока - 0:1.

34. И вновь атака Сити - Менди бьет по воротам, Пятов в эффектном броске отражает мяч - угловой.

35. И еще гол... После подачи углового Кривцов и Степаненко пошли на Стоунза, а мяч "подобрал" Лапорт и четким ударом головой переправил в ворота - 0:2.

39. МОМЕНТИЩЕ у Шахтера. Ракицкий подавал угловой, Исмаили пробил головой - мимо ворот.

43. Еще один опаснейший момент у Сити - Жезус бьет по воротам Пятов и мяч пролетатет в считанных сантиметрах от верхнего угла ворот.

45. Арбитр добавил 1 минуту к основному времени первого тайма.

45+1. Атака горняков и Фернандо бьет по воротам. Стоун блокировал удар донецкого бразильца.

ПЕРЕРЫВ

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧИНАЕТСЯ

46. Мяч с центра поля развели хозяева поля.

48. Столкновение Коваленко и Сильвы в штрафной площади Шахтера. Капитан Сити нарушил правила - удар локетм по лицу украинца.

49. Исмаили спасает Шахтер после удара соперника. Выбивает мяч на угловой. Углововй неудачно разыгарли игроки Сити.

50. Опаснейший момент у Шахтера - Исмаили бьет в дальний угол, вратарь перевел мяч к боковой линии поля.

53. Стерлинг очень опасно выходил на ворота Пятова, защитники дончан в последнюю секунду успели заблокировать удар. Отличился в лучшем смысле слова Матвиенко.

55. Очень опасный штрафной зарабатывает игрок Шахтера Коваленко вблизи штрафной площади англичан.

56. Ракицкий подает на Мораеса, но защитники Сити успевают раньше на мяч и выбивают его на угловой.

57. Разуграли углововй горняки и готовили опасную атаку - судья ошибочно определил оффсайду Тараса Степаненко.

58. А теперь горнякам откровенно повезло - удар Менди и мяч пролетает в сантиметрах от штанги ворот Пятова.

60. Теперь Жезус бьет в ближний угол - мимо ворот.

61. Атака горняков - Мораес бьет по воротам головой, мяч пролетает рядом со штангой.

62. Первая замена у горняков - Патрик вместо Коваленко.

63. Ракицкий подал очередной угловой Шахтера - защитники головой вынесли мяч подальше от ворот.

64. Вторая волна атаки горняков - Алан Патрик бьет по воротам, мяч пролетает рядом со штангой.

69. Замена у Сити - Бернардо Силва вместо Кевина де Брейне.

70. Замена у горняков - Сергей Болбат вместо Веллингтона Нема.

71. И гол... Силва забивает первым же касанием, после выхода на замену - ударом с линии ворот впритирку со штангой. 0:3...

73. И еще одна стремительная контратака Сити - Марез бьет впритирку со штангой, но мимо ворот...

78. Горняки в последние минуты имеют территориальное преимущество, но практически не угрожают воротам соперника. Прицельных ударов по воротам крайне мало, да и те совершенно не опасные...

80. Замена в Сити - Уокер вместо Стоунза.

82. Фернандо открылся в опаснейшей позиции, но пробил выше ворот.

84. Стерлинг заработал угловой, по ходу сольного прохода обыграв чуть не половину игроков Шахтера.

85. Последняя замена у горняков - Дентиньо вместо Фернандо.

87. Мораес вышел на ударную позицию и пробил с линии штрафной - час летит прямо в руки вратарю.

88. Предупреждение Кривцову - грубая игра против Стерлинга.

89. Последняя замена у Сити - Фоден вместо Жезуса.

90. И Фоден сразу идет вперед и бьет по воротам - гораздо выше перекладины.

90+1. Стерлинг бьет по воротам - мяч попадает в перекладину.

90+2. Редкая атака Шахтера заканчивается ударом Исмаили - мимо ворот.

90+3. Предупреждение Отаменди - грубая игра против Мораеса.

90+4. Подача Ракицкого со штрафного - мяч застревает в частоколе ног игроков Шахтера и отскакиевает к вратарю.

Матч окончен.

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