Матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити: где смотреть
10:59, 23 октября 2018Футбол
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Матч покажет специализированный кабельный телеканал Футбол-1.
Матч Шахтера в Лиге чемпионов покажут на украинском ТВ / hotology.ru
Сегодня в Харькове состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий Шахтер примет английский Манчестер Сити.
Игру в прямом эфире покажет специализированный кабельный телеканал Футбол 1. Матч начнется в 22.00.
Матч будет предварять прямое включение из студии аналитический программы Ночь Лиги чемпионов, в которой специалисты обсудят шансы команд накануне игры. Включение из студии начнется в 21.00. После игры состоится обсуждение матча со специалистами в студии. Эфир продлится с 23.55 до 0.45.
Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" начнется в Харькове на ОСК "Металлист" в 22.00
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