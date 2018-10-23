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Матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити: где смотреть

10:59, 23 октября 2018
Футбол
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Матч Шахтера в Лиге чемпионов покажут на украинском ТВ / hotology.ru

Сегодня в Харькове состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий Шахтер примет английский Манчестер Сити.

Игру в прямом эфире покажет специализированный кабельный телеканал Футбол 1. Матч начнется в 22.00.

Матч будет предварять прямое включение из студии аналитический программы Ночь Лиги чемпионов, в которой специалисты обсудят шансы команд накануне игры. Включение из студии начнется в 21.00. После игры состоится обсуждение матча со специалистами в студии. Эфир продлится с 23.55 до 0.45.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" начнется в Харькове на ОСК "Металлист" в 22.00

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер