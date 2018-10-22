Тренер Шахтера Фонсека: Тайсон пропустит 6 недель, Марлос - две следующие игры

Наставник горняков ответил на вопросы журналистов перед матчем с "Манчестер Сити".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матче против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

«Мы завтра очень рассчитываем на свои силы. Наш состав по сравнению со встречей с "Манчестер Сити" в предыдущем сезоне сильно изменился. Летом мы лишились Факундо Феррейры, Бернарда, Фреда, зато другие наши игроки получили прекрасную возможность проявить себя в таком турнире, как Лига чемпионов.

Мы сейчас переживаем очень сложный период. Признаюсь вам честно: у нас травмировался даже мой ассистент. Случилось это на сегодняшней тренировке, которая была у нас с утра.

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Я видел последнюю игру "Манчестер Сити" в АПЛ. Она лишний раз убедила меня, что мы должны быть внимательны ко всему, что может произойти в матче с англичанами. Терять концентрацию мы не должны ни при каких обстоятельствах. В составе "Ман Сити" голы забивали пять различных игроков. Это еще раз подтвердило силу нашего предстоящего соперника», — заявил Фонсека, которого цитирует сайт Sportarena.

Также главный тренер "Шахтера" подтвердил информацию, что украинский полузащитник Марлос пропустит игру против "Манчестер Сити". Кроме того, под вопросом участие в игре Исмаили.

«Кем мы заменим Тайсона и Марлоса? Мы не будем менять свою тактическую схему. Будем играть по той же схеме, как играли с самого первого дня моей работы в "Шахтере". У нас сейчас не только Тайсон и Марлос не сыграют. Под вопросом и Исмаили. Но даже если не будет и его, то мы все равно будем играть по своей привычной тактической схеме.

Тайсон выбыл из строя на 6 недель. Марлос получил повреждение в нашей последней игре и две ближайшие игры он точно пропустит. Кроме Тайсона, Марлоса и Исмаили, все остальные наши игроки полностью готовы к игре», — заявил Фонсека.

Напомним, ранее сообщалось, что Марлос может пропустить игру с "Манчестер Сити".

Поединок 3-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится во вторник, 23 октября. Начало игры в 22:00.