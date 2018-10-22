Гвардиола перед матчем с Шахтером: Ман Сити выиграет Лигу чемпионов через 5-10 лет

Главный тренер "Манчестер Сити" пообщался с журналистами перед игрой с горняками.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пообщался с журналистами на пресс-конференции перед матчем с "Шахтером".

"Я доволен тем, как мы начали сезон и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Наверное, лишь первые 40 минут матча с "Лионом" у нас были плохими. Мы постоянно наблюдаем за своими игроками и делаем выводы о их готовности играть».

Наставник "Сити" также отметил важность для команды экс-хавбека "Шахтера" Фернандиньо.

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"Для любого тренера игрок уровня Фернандиньо — это большое счастье и удача. Он постоянно совершенствуется и пытается развиваться. Я очень рад, что могу с ним работать", - сказал Гвардиола, которого цитирует Sportarena.

«Победа в Лиге чемпионов? Я родился и вырос в Барселоне. В 13 лет я стал в "Барселоне" играть в футбол. У меня в крови быть чемпионом, быть победителем. Футбол, впрочем, это игра. Мы не всегда сможем и будем выигрывать. Одного лишь желания побеждать не достаточно. Должны быть совместные усилия, чтобы "Ман Сити" смог победить в Лиге чемпионов. Мы к этому еще не готовы. Мы хороши, но пока не готовы. Однако, возможно, в ближайшие 5-10 лет эта победа будет возможна».

Как сообщал УНИАН, матч группы F Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится во вторник в 22:00.