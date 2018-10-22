Игрок Манчестер Сити украинец Зинченко: время в Шахтере запомню на всю жизнь

Футболист ответил на вопросы СМИ на предматчевой пресс-конференции.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко ответил на вопросы журналистов перед матчем с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

«Эмоции перед встречей с "Шахтером"? То время, которое я провел в донецком "Шахтере", я запомню на всю жизнь. Выступления в "Шахтере" дали мне отличный фундамент на будущее.

Нам очень важно выиграть и эту игру, и группу. Мы играем против хорошей команды. Первый матч с "Лионом" мы проиграли. У "Шахтера" отличная команда. Летом "Шахтер" покинули несколько исполнителей, включая Бернарда, Фреда, но все равно команда у "Шахтера" очень хорошая. Мы готовимся ко всем играм. У нас задача хорошо выступить и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Англии», — заявил Зинченко, которого цитирует сайт Sportarena.

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Отдельно украинец ответил на вопрос о своей позиции на футбольном поле, а также о прошлогоднем подарке Хосепа Гвардиолы.

«Мне было вначале непросто играть слева в обороне команды. Но мы — профессионалы, поэтому для меня это была хорошая школа получить опыт игры в защите команды.

Прочитал ли я книгу Пепа, которую он в прошлом году обещал мне подарить? Нет, не прочитал. Тренер мне ее еще не подарил», — добавил хавбек "Манчестер Сити".

Напомним, матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится завтра, 23 октября, в Харькове. Начало игры в 22:00.