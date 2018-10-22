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Марлос вслед за Тайсоном рискует пропустить матч Шахтера с Ман Сити

17:42, 22 октября 2018
Футбол
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Марлос / shakhtar.com

По информации Zbirna.com, 30-летний футболист пропустит предстоящий поединок с высокой долей вероятности. Травму игрок сборной Украины получил на одной из тренировок, ее характер и степень тяжести не уточняются.

В текущем сезоне на счету Марлоса 15 матчей, 6 голов и 1 голевая передача за донецкую команду во всех турнирах.

Поединок 3-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится во вторник, 23 октября.

Отметим, что матч пропустит еще один ведущий игрок "Шахтера" - Тайсон, получивший травму в начале октября.

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Теги: #ФК Шахтер#Марлос в Шахтере