Заросший пустырь вместо футбольного поля: как выглядит база Таврии в оккупированном Крыму
Журналисты программы «Крым.Реалии» показали состояние тренировочной базы симферопольской "Таврии", которая находится в оккупированном Россией Крыму.
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Корреспонденты побывали в селе Почтовом Бахчисарайского района аннексированной АР Крым, где зафиксировали с помощью фото- и видеосъемки следствие присутствия оккупантов на базе первых чемпионов Украины. База на данный момент заброшена, несмотря на помпезные планы по ее «реконструкции» оккупационными властями Крыма.
«Когда придёт время "Таврии" возвращаться в Крым, то возвращаться будет некуда, и снова придётся создавать все с нуля», — пишет на своей странице в Facebook член ультрас-движения Таврии Олег Комуняр, прилагая журналистские фото с базы:
Видеоряд последствий прихода государства-агрессора на базу симферопольцев вы можете просмотреть в нижеизложенном видео, начиная с 1:18: