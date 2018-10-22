Соперник Украины в Лиге наций сборная Словакии получила нового тренера

Следующий матч сборная Словакии проведет в Лиге наций против сборной Украины.

Чешский специалист Павел Гапал назначен новым главным тренером сборной Словакии.

Об этом сообщает официальный сайт Словацкого футбольного союза (СФС).

За кандидатуру Гапала проголосовали 9 из 10-ти представителей исполкома СФС.

49-летний Гапал ранее тренировал чешские «Опаву», «Тескому», «Баник», «Младу-Болеслав», словацкие «Нитру», Жилину», «Сеницу» и польский «Заглембе» из Люблина.

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Также у специалиста был опыт работы во главе молодежной сборной Словакии. С 2008-го по 2009-й Гапал был ассистентом главного тренера в штабе сборной Чехии. Последним местом работы чеха была пражская «Спарта», которую он возглавлял с марта по июль этого года.

За время тренерской карьеры Гапал выиграл один титул – чемпионат Словакии с «Жилиной» в сезоне 2009/10.

Следующий матч сборная Словакии проведет в Лиге наций против сборной Украины. Встреча состоится 16 ноября.

Напомним, сборная Украины досрочно выиграла группу Лиги наций - в трех матчах "сине-желтые" показали максимальный результат, добыв три победы.