УЕФА объявил арбитров на матчи Динамо и Ворсклы в Лиге Европы

На матче «Ренн» - «Динамо» будет работать венгерская бригада арбитров, «Карабах» и «Ворсклу» рассудят израильтяне.

Стали известны судейские назначения на матчи «Динамо» и «Ворсклы» в Лиге Европы.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром матча «Ренн» – «Динамо» будет Тамаш Богнар из Венгрии. Лайнсмены – Балаж Бузаш и Петер Кобор. Дополнительными ассистентами назначены Адам Фаркаш и Петер Соймоши. Четвертый арбитр – Теодорос Георгиу.

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На матчах с участием украинских клубов 39-летний Богнар работал дважды. В 2016 году венгр работал на игре группового этапа Лиги Европы «Заря» – «МЮ» (0:2). В прошлом году в квалификации Лиги Европы он провел матч БАТЭ - "Александрия" (1:1).

Главным арбитром матча «Карабах» – «Ворскла» назначен израильтянин Рой Рейншрейбер. Арбитрами на линии будут Данни Красиков и Давид Битон. Дополнительные помощники – Алон Ефет и Даниэль Бар Натан. Четвертым арбитром назначен Мозес Амихай.

38-летний Рейншрейбер ранее не обслуживал поединки с участием украинских клубов.

Матчи «Ренн» – «Динамо» и «Карабах» – «Ворскла» состоятся в четверг, 25 октября. Встреча полтавчан начнется в 19.55, киевлян – в 22.00.