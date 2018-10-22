С экс-игроком Динамо разорвали контракт из-за появления на тренировке в нетрезвом состоянии

Колумбийский форвард пришел на тренировку пьяным и отключился в техническом помещении.

Экс-игрок киевского «Динамо» Андрес Эскобар был отчислен из колумбийского клуба «Депортиво» (Толима) из-за появления на тренировке в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает El Pais.

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После игры чемпионата Колумбии, в заявку на которую Эскобар не попал, он отправился в ночной клуб. На следующий день на тренировке 27-летний колумбиец не вышел на поле, а ушел в подтрибунное помещение, где заснул на носилках. Тест на алкоголь в крови показал, что Андрес был пьяный.

В «Депортиво» Эскобар перешел в августе этого года на правах аренды. Права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо". Следует отметить, что в УПЛ Эскобар не провел ни одной игры.

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