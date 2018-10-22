Экс-тренер сборной Украины возглавил московский Спартак

Рауль Рианчо назначен исполняющим обязанности главного тренера "красно-белых". До этого на протяжении четырех лет испанец работал в Украине.

Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" испанец Рауль Рианчо назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Как информирует ресурс, главный тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера покидает свой пост. Под его руководством "красно-белые" выиграли чемпионат России-2016/2017. Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» в начале июня этого года. До этого на протяжении четырех лет Рианчо работал в Украине - вначале ассистентом Сергея Реброва в тренерском штабе "Динамо", а затем был помощником Андрея Шевченко в сборной Украины.

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