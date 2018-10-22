Темнокожие болельщики взорвали интернет песнями в поддержку Ворсклы в матче с Динамо (видео)

У команды Василия Сачко появились необычные фанаты.

Поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо" не вызвал особого ажиотажа со стороны местных болельщиков.

Впрочем, среди немногочисленной армии поклонников "зелено-белых" нашлись и необычные фанаты. Так, подопечных Василия Сачко в игре с вице-чемпионом Украины пришли поддержать темнокожие болельщики. Около десяти фанатов начали выкрикивать разнообразные песни в поддержку полтавчан. Со стороны это выглядит очень эффектно.

Отметим, что вероятнее всего, темнокожие фанаты поддерживали 18-летнего ганца Якубу, дебютировавшего за "Ворсклу", сообщает ТСН.

Несмотря на такую поддержку, "Ворскла" все же потерпела минимальное поражение от киевлян со счетом 0:1.

Свой следующий поединок "Ворскла" проведет уже в рамках 3 тура групповой стадии Лиги Европы. 25 октября "зелено-белые" померяются силами с "Карабахом" (Азербайджан).