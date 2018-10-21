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Капитан Шахтера Тайсон собрал сотни болельщиков в центре Киева на автограф-сессию

22:33, 21 октября 2018
Футбол
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Тайсон собрал три сотни болельщиков в киевском ЦУМе / shakhtar.com

На встречу с капитаном «оранжево-черных» пришло свыше 300 человек, а само мероприятие продолжалось более двух часов, сообщает официальный сайт клуба.

– Очень приятна и ценна любовь болельщиков. Не знаю, возможно, сегодня раздал рекордное для себя количество автографов за день, – поделился впечатлениями Тайсон. – Хочу сказать, что «Шахтер» проводит великолепную работу. Мы далеко от нашего родного города, и организовать сейчас такое мероприятие в Киеве – это крайне важно. Болельщики желают поскорее восстановиться, да и вообще принимаю много сообщений каждый день. Все это дает силы, чтобы продолжать работать. Уже чувствую себя намного лучше – скоро снова увидите меня на поле!

В этот же день в ЦУМе завершилась фотовыставка, посвященная истории выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов

В ближайшее время экспозиция переедет в Харьков.

shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
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Теги: #ФК Шахтер#Тайсон Шахтер УПЛ