Капитан Шахтера Тайсон собрал сотни болельщиков в центре Киева на автограф-сессию

На встречу с капитаном «оранжево-черных» пришло свыше 300 человек

В воскресенье, 21 октября, на седьмом этаже ЦУМа состоялась автограф-сессия бразильского легионера донецкого Шахтера Тайсона.

На встречу с капитаном «оранжево-черных» пришло свыше 300 человек, а само мероприятие продолжалось более двух часов, сообщает официальный сайт клуба.

– Очень приятна и ценна любовь болельщиков. Не знаю, возможно, сегодня раздал рекордное для себя количество автографов за день, – поделился впечатлениями Тайсон. – Хочу сказать, что «Шахтер» проводит великолепную работу. Мы далеко от нашего родного города, и организовать сейчас такое мероприятие в Киеве – это крайне важно. Болельщики желают поскорее восстановиться, да и вообще принимаю много сообщений каждый день. Все это дает силы, чтобы продолжать работать. Уже чувствую себя намного лучше – скоро снова увидите меня на поле!

В этот же день в ЦУМе завершилась фотовыставка, посвященная истории выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов

В ближайшее время экспозиция переедет в Харьков.