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Интер обыграл в дерби Милан благодаря голу на последней минуте

23:47, 21 октября 2018
Футбол
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Мауро Икарди забил победный гол на последних минутах / REUTERS

В рамках 9-го тура чемпионата Италии состоялось знаменитое миланское дерби - «Интер» против «Милана». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро», который является домашним для обоих команд. 

Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.

Победный гол был забит уже в компенсированное время, на 90+2-й минуте, когда нападающий Мауро Икарди отличился после результативной передачи от полузащитника Матиаса Весино. Таким образом, «Интер» продлил до пяти матчей победную серию в чемпионате, а «Милан» прервал серию без поражений из шести встреч (три победы, три ничьи).

«Интер» (19 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А, «Милан» (12 баллов) находится на 12-й строчке, имея матч в запасе.

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Теги: #серия А