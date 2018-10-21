Интер обыграл в дерби Милан благодаря голу на последней минуте

"Интер" продлил до пяти матчей победную серию в чемпионате Италии.

В рамках 9-го тура чемпионата Италии состоялось знаменитое миланское дерби - «Интер» против «Милана». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро», который является домашним для обоих команд.

Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.

Победный гол был забит уже в компенсированное время, на 90+2-й минуте, когда нападающий Мауро Икарди отличился после результативной передачи от полузащитника Матиаса Весино. Таким образом, «Интер» продлил до пяти матчей победную серию в чемпионате, а «Милан» прервал серию без поражений из шести встреч (три победы, три ничьи).

«Интер» (19 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А, «Милан» (12 баллов) находится на 12-й строчке, имея матч в запасе.