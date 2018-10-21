Александрия обыграла Карпаты в заключительном матче 12-го тура УПЛ
21:30, 21 октября 2018Футбол
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"Александрия" укрепилась на третьей строчке.
"Александрия" обыграла "Карпаты" / ua-football.com
В Александрии состоялся заключительный поединок 12-го тура УПЛ. ФК "Александрия" обыграл "Карпаты" со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Хозяева открыли счет на 11-й минуте: Дмитрий Шастал воспользовался ошибкой Ади Мехремича. На 41-й минуте Кирилл Ковалец удвоил преимущество "Александрии" - после навеса он подобрал мяч в штрафной соперника у сделал счет 2:0.
Алексей Гуцуляк на 54-й минуте отквитал один мяч, замкнув головой подачу Мякушко с углового. 2:1.
"Александрия" набрала 25 очков и укрепилась на третьем месте в таблице. У "Карпат" 10 пунктов и 10-я строчка в таблице.
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