Александрия обыграла Карпаты в заключительном матче 12-го тура УПЛ

"Александрия" укрепилась на третьей строчке.

В Александрии состоялся заключительный поединок 12-го тура УПЛ. ФК "Александрия" обыграл "Карпаты" со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте: Дмитрий Шастал воспользовался ошибкой Ади Мехремича. На 41-й минуте Кирилл Ковалец удвоил преимущество "Александрии" - после навеса он подобрал мяч в штрафной соперника у сделал счет 2:0.

Алексей Гуцуляк на 54-й минуте отквитал один мяч, замкнув головой подачу Мякушко с углового. 2:1.

"Александрия" набрала 25 очков и укрепилась на третьем месте в таблице. У "Карпат" 10 пунктов и 10-я строчка в таблице.