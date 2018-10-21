Ярмоленко выбыл на полгода из-за травмы ахилла

Информацию подтвердил ряд британских СМИ.

Сразу несколько авторитетных английских СМИ (Independent, London Evening Standard, Mirror, Claretandhugh) сообщили, что игрок "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко не сыграет в течение ближайшего полугода.

Читайте такжеТравма Ярмоленко может оставить его на полгода без футбола

Украинский полузащитник в воскресенье прошел медосмотр после травмы ахиллового сухожилия, которую он получил вчера в игре с "Тоттенхэмом", сообщает Goal.com. В результате стало известно, что Ярмоленко пропустит минимум шесть месяцев.

Официальной информации о травме Ярмоленко «Вест Хэм» пока не предоставил.

Ярмоленко будет вынужден пропустить последний матч сборной Украины в Лиге наций против Словакии, товарищеский матч с Турцией, а также два матча отбора на Евро-2020, которые пройдут в марте следующего года.