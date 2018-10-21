Олимпик обыграл Черноморец и поднялся в верхнюю шестерку УПЛ
19:00, 21 октября 2018Футбол
181 0
Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Максим Дегтярев.
"Олимпик" (на фото) обыграл "Черноморец" / facebook.com/fcolympicdonetsk
В Киеве завершился матч 12-го тура УПЛ, в котором «Олимпик» принимал «Черноморец». Номинальные хозяева победили с минимальным счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Максим Дегтярев, воспользовавшись ошибкой Андрея Мищенко.
Благодаря этому успеху "Олимпик" поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Черноморец" занимает предпоследнюю строчку (9 пунктов).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter