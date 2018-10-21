Олимпик обыграл Черноморец и поднялся в верхнюю шестерку УПЛ

Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Максим Дегтярев.

В Киеве завершился матч 12-го тура УПЛ, в котором «Олимпик» принимал «Черноморец». Номинальные хозяева победили с минимальным счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Максим Дегтярев, воспользовавшись ошибкой Андрея Мищенко.

Благодаря этому успеху "Олимпик" поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Черноморец" занимает предпоследнюю строчку (9 пунктов).