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Олимпик обыграл Черноморец и поднялся в верхнюю шестерку УПЛ

19:00, 21 октября 2018
Футбол
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"Олимпик" (на фото) обыграл "Черноморец" / facebook.com/fcolympicdonetsk

В Киеве завершился матч 12-го тура УПЛ, в котором «Олимпик» принимал «Черноморец». Номинальные хозяева победили с минимальным счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. 

Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Максим Дегтярев, воспользовавшись ошибкой Андрея Мищенко.

Благодаря этому успеху "Олимпик" поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Черноморец" занимает предпоследнюю строчку (9 пунктов).

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Теги: #УПЛ-2018/19