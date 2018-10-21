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Матч Шахтер - Манчестер Сити в Лиге чемпионов обслужит испанский рефери

16:07, 21 октября 2018
Футбол
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Карлос дель Серро / REUTERS

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионом между «Шахтером» и «Манчестер Сити».

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр матча – 42-летний Карлос дель Серро из Испании. Его ассистенты – Хуан Юсте и Роберто дель Паломар. Дополнительные ассистенты рефери – Хуан Мартинес и Сантьяго Хайме. Четвертый рефери – Теодоро Собрино (все – Испания).

Матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 23 октября. Начало – 22.00.

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Теги: #Лига чемпионов#ФК Шахтер