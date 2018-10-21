Львов обыграл Арсенал в матче с двумя удалениями в УПЛ

Поединок завершился победой львовян - 1:0.

Во Львове на "Арене-Львов" состоялся матч 12-го тура украинкой Премьер-лиги, в котором ФК "Львов" переиграл "Арсенал-Киев" со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Победный гол футболисты "Львова" забили на 36-й минуте - Адамюк прорвался по флангу, прострелил во вратарскую, а там Бруно сначала пробил в голкипера, но на добивании уже смог переправить мяч в ворота.

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Во втором тайме, на 63-й минуте, автор забитого мяча Бруно сфолил на Дубинчаке и получил за это вторую желтую карточку. Однако вскоре команды играли вновь в равных составах. На 74-й минуте игрок "Арсенала" Лола за откровенный фол на Адамюке также получил второй "горчичник".

"Львов" набрал 14 очков, сравнявшись в турнирной таблице с "Зарей". "Арсенал" остался на последней строчке в таблице.