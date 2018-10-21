Свитолиной стало плохо на пресс-конференции после победы над Квитовой (видео)

Свитолина заявила, что довольна своим выступлением в матче против Квитовой.

Украинской теннисистке Элине Свитолиной стало плохо во время пресс-конференции, посвященной ее победе над Петрой Квитовой (Чехия) в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA, который сегодня стартовал в Сингапуре.

Отметим, что во флэш-интервью Свитолина заявила, что довольна своим выступлением в матче против Квитовой.

"Мне было важно оставаться сфокусированной и быть сильной ментально. Это и было ключом. Квитова подает очень сильно, так что важно быстро реагировать и передвигаться. Сейчас мне нужен массаж", - сказала Элина сразу после матча.