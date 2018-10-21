Защитник Шахтера Ордец открыл площадку проекта "Давай, играй!" в Добротворе

Это уже 14-я площадка проекта, где дети могут абсолютно бесплатно заниматься футболом.

«Давай, играй!» стартовал в Добротворе Львовской области, где будут заниматься 52 ребенка. Всего в проекте принимают участие уже 1 600 детей

Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК, сообщает официальный сайт клуба.

«Давай, играй!» давно приобрел национальный масштаб. 20 октября тренировки стартовали на реконструированном поле в пгт Добротвор Львовской области. Заниматься футболом здесь начали 52 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет, в том числе 5 девочек.

– В июне мы подписали меморандум о реализации проекта во Львовской области, а сегодня открываем вторую площадку в регионе, – сказал глава Львовского облсовета Александр Ганущин. – Важно, что ребята смогут не просто играть в футбол, а приобретать мастерство во время тренировок и мастер-классов от квалифицированных наставников. Благодарю за развитие массового детского футбола в Украине и за новые возможности для детей нашей области.

Гостем открытия стал защитник «Шахтера» Иван Ордец:

– Ребята! В детстве мы играли в футбол на старых полях, на высокой траве, на асфальте или обычной земле. Я рад, что сегодня у вас есть замечательные условия: вы их достойны, и это нужно ценить. Занимайтесь и получайте удовольствие от футбола. Хочу сказать большое спасибо «Шахтеру» и компании ДТЭК за то, что они открывают такие поля по всей Украине, и надеюсь, что в будущем их станет больше.

Иван понаблюдал за тренировками и товарищескими матчами, сфотографировался с детьми, раздал автографы и вручил участникам подарки от ФК «Шахтер».

– У нас регион с великолепными спортивными традициями. Молодежи важно иметь пример для подражания и хороших тренеров. «Давай, играй!» – очередной шаг на пути к этому, – отметил директор ДТЭК Добротворская ТЭС Олег Таращук. – Проект объединяет страну, приносит реальную пользу, здоровье и будущее детям нашего поселка.

Добротвор – 14-я локация «Давай, играй!». Ранее этой осенью проект также стартовал в Ивано-Франковске, Бурштыне, Червонограде и Счастье.