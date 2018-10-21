Травма Ярмоленко может оставить его на полгода без футбола

В игре с "Тоттенхэмом" украинец повредил ахиллово сухожилие правой ноги.

Стали известны подробности травмы полузащитника «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, которую он получил в матче с «Тоттенхэмом» (0:1).

Как сообщает «Команда №1», 28-летний Ярмоленко повредил ахиллово сухожилие правой ноги.

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Сроки восстановления футболиста будут зависеть от степени повреждения. Если это воспаление, Ярмоленко придется пропустить около месяца. Если же травма более серьезная – это может повлечь за собой операцию и восстановление до полугода.

Напомним, Андрей Ярмоленко перешел в лондонский "Вест Хэм" этим летом из дортмундской "Боруссии" за 22 млн евро.