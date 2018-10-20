Пятов: позиция вратаря – моя жизнь (видео)

Голкипер донецкого Шахтера дал большое интервью клубному телеканалу после юбилейного 400-го матча в составе горняков.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов дал эксклюзивное интервью FCSD TV о 400 поединках за «Шахтер». Голкипер рассказал о титулах, карьерных целях, цитатах Джанлуиджи Буффона, а также о молодых украинских голкиперах Олеге Кудрике и Андрее Лунине, сообщается на официальном клубном канале ФК Шахтер в YouTube. Полное интервью:

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