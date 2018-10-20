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Пятов: позиция вратаря – моя жизнь (видео)

19:57, 20 октября 2018
Футбол
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Пятов дал развернутое интервью клубному теелканалу ФК Шахтер / УНИАН

Голкипер рассказал о титулах, карьерных целях, цитатах Джанлуиджи Буффона, а также о молодых украинских голкиперах Олеге Кудрике и Андрее Лунине, сообщается на официальном клубном канале ФК Шахтер в YouTube.

Полное интервью:

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Теги: #юбилей#ФК Шахтер#Андрей Пятов