Пятов: позиция вратаря – моя жизнь (видео)
19:57, 20 октября 2018Футбол
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Голкипер донецкого Шахтера дал большое интервью клубному телеканалу после юбилейного 400-го матча в составе горняков.
Пятов дал развернутое интервью клубному теелканалу ФК Шахтер / УНИАН
Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов дал эксклюзивное интервью FCSD TV о 400 поединках за «Шахтер».
Голкипер рассказал о титулах, карьерных целях, цитатах Джанлуиджи Буффона, а также о молодых украинских голкиперах Олеге Кудрике и Андрее Лунине, сообщается на официальном клубном канале ФК Шахтер в YouTube.
Полное интервью:
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