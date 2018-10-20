"Шахтер" представил лучшие сейвы Пятова за 400 матчей в составе команды
19:24, 20 октября 2018Футбол
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Игрок преодолел юбилейную отметку накануне, в игре против черниговской Десны.
Пятов провел 400 матчей за Шахтер / УНИАН
К 400-му матчу Андрея Пятова за «Шахтер» официальный клубный канал собрал подборку лучших сейвов голкипера в играх за клуб.
Видео опубликовано на FCSD TV в YouTube.
Игрок преодолел юбилейную отметку накануне, в игре против черниговской Десны.
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выиграл матч у "Десны" со счетом 1:0, а Пятов провел очередной "сухой" матч, не пропустив ни единого гола.
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