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"Шахтер" представил лучшие сейвы Пятова за 400 матчей в составе команды

19:24, 20 октября 2018
Футбол
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Пятов провел 400 матчей за Шахтер / УНИАН

Видео опубликовано на FCSD TV в YouTube.

Игрок преодолел юбилейную отметку накануне, в игре против черниговской Десны.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выиграл матч у "Десны" со счетом 1:0, а Пятов провел очередной "сухой" матч, не пропустив ни единого гола.

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Теги: #ФК Шахтер#Андрей Пятов