"Шахтер" представил лучшие сейвы Пятова за 400 матчей в составе команды

Игрок преодолел юбилейную отметку накануне, в игре против черниговской Десны.

К 400-му матчу Андрея Пятова за «Шахтер» официальный клубный канал собрал подборку лучших сейвов голкипера в играх за клуб.

Видео опубликовано на FCSD TV в YouTube.

Игрок преодолел юбилейную отметку накануне, в игре против черниговской Десны.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выиграл матч у "Десны" со счетом 1:0, а Пятов провел очередной "сухой" матч, не пропустив ни единого гола.