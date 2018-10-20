Ярмоленко получил серьезную травму в матче Вест Хема против Тоттенхэма

Лидер сборной Украины подвернул голеностоп.

Андрей Ярмоленко получил травму ноги при розыгрыше углового Вест Хэмом на 38-й минуте матча английской Премьер-лиги против Тоттенхэма.

Украинский полузащитник пытался добраться до отскочившего в его район мяча, но сделал неловкое движение ногой, подвернув голеностоп, сообщает SportArena.

Он не смог наступить на ногу и упал на газон. После короткого осмотра травмы врачами он в слезах покинул поле на носилках, а в составе Молотобойцев его заменил Грэйди Диангана.

В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел 8 матчей за Вест Хэм, забив 2 гола.

Стоит отметить, что команда Андоея Ярмоленко Вест Хэм тут же пропустил гол. На 44-й минуте Эрик Ламела забил единственный гол в матче ударом головой. Во втором тайме Молотобойцы пытались отыграться, но все удары Марко Арнаутовича не привели к забитым голам.

Вест Хэм занимает 15-е место, набрав 7 очков в девяти матчах. Тоттенхэм поднялся на третье место, имея в своем активе 21 очко.