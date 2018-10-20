Динамо обыграло Ворсклу в гостевом матче Премьер-лиги

Игра в Полтаве завершилась со счетом 0:1

В Полтаве завершился матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором Ворскла принимала киевское Динамо и уступила сопернику.

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный голевой момент в игре произошел в концовке первого тайма, на 40-й минуте. Супряга сделал рывок по левому флангу, после чего прострелил на линию вратарской. Гармашу пробить не дал защитник, но мяч долетел до Виктора Цыганкова, который буквально с пяти метров расстрелял ворота полтавчан - 0:1.

До и после этого команды играли на встречных курсах с приблизительно равными шансами на успех. Но ни сравнять счет полтачанам, ни увеличить свое преимущество киевлянам так и не удалось.

Таким образом, Динамо набрало 29 очков и продолжает находиться на 2-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, вслед за донецким Шахтером.

У "Ворсклы" осталось в активе 18 очков и, как и ранее, 4-е место в УПЛ.