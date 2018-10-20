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Шахтер показал двойные стандарты украинского судейства на примере карточек Харатина и Кайоде

17:20, 20 октября 2018
Футбол
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Кайоде получил красную карточку за то, за что игроку Зари вынесли лишь предупреждение / FootBoom

Футбольній клуб Шахтер (Донецк) представил видеонарезку, в которой сравнены два приблизительно одинаковых фола, за которые игрок получили принципиально разные наказания - желтая и красная карточки, соответственно.

Видео представлено на официально канале ФК Шахтер в YouTube

Наказанием за жуткий фол Харатина против Тайсона в матче «Шахтер» – «Заря» стала лишь желтая карточка от арбитра Кривоносова, в эпизоде поединка с «Десной» судья Бойко сразу показал Кайоде прямую красную.

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