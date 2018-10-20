Шахтер показал двойные стандарты украинского судейства на примере карточек Харатина и Кайоде
17:20, 20 октября 2018Футбол
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В донецком клубе возмущаются судейским беспределом в украинской футбольной Премьер-лиге.
Кайоде получил красную карточку за то, за что игроку Зари вынесли лишь предупреждение / FootBoom
Футбольній клуб Шахтер (Донецк) представил видеонарезку, в которой сравнены два приблизительно одинаковых фола, за которые игрок получили принципиально разные наказания - желтая и красная карточки, соответственно.
Видео представлено на официально канале ФК Шахтер в YouTube.
Наказанием за жуткий фол Харатина против Тайсона в матче «Шахтер» – «Заря» стала лишь желтая карточка от арбитра Кривоносова, в эпизоде поединка с «Десной» судья Бойко сразу показал Кайоде прямую красную.
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