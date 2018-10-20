Мариуполь обыграл Зарю в ярком домашнем матче Премьер-лиги с множеством голов

Игра завершилась со счетом 3:2.

В Мариуполе завершился матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал луганскую Зарю и сумел удержать победу над соперником в драматичном матче.

Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра проходила с явным преимуществом хозяев поля. И в концовке первого тайма превосходство команды вылилось в два логичных гола.

На 31-й минуте Чурко на правом фланге обыгрался с Тищенко и из угла штрафной сделал прострел на Андрея Борячука, который с линии вратарской с разворота нанес точный удар - 1:0. А спустя пять минут - на 36-й - Вакула навесил с углового, мяч пролетел по вратарской и от колена Борячука залетел в ворота - 2:0.

После перерыва хозяева поля спокойно удерживали свое преимущество. А уже в концовке игры, на 85-й минуте, довели счет до крупного. После навеса с углового Вернидуб выбил мяч к линии штрафной на Зубкова, который принял, подработал и пробил точно в угол - 3:0.

Лишь в концовке матча гостевая команда неожиданно "проснулась". На 90-й минуте игры Артем Громов забил первый ответный гол, а уже в добавленное арбитром время - на 90+2 минуте - Евгений Чеберко точным ударом сократил разрыв до минимума - 3:2. Но, на большее, ни сил, ни времени у луганчан уже не хватило.

Таким образом, в турнирной таблице после 12 матчей у Мариуполя 17 очков и "чистое" 5-е место, а у "Зари" осталось 14 баллов и 6-е место, которое команда может потерять по итогам тура.