Судейский эксперт: в матче Шахтера и Десны Бойко устроил цирк, к которому уже не привыкать

Арбитр допустил ряд существенных ошибок, которые повлияли на ход матча.

Эксперт, Сергей Шебек попытался разобраться в ситуации с неоднозначными судейскими решениями, которые арбитр Сергей Бойко принимал во время матча Премьер-лиги "Шахтер" - "Десна".

- В моменте на 60-й минуте Бойко сначала хотел продолжить атаку, но, увидев, что мяч перехватили черниговцы, остановил игру, просигнализировав о фоле Коберидзе против Кривцова, - говорит Сергей Александрович в комменнтарии UA.Football. - Бойко назначил штрафной и показал игроку вторую желтую карточку. Но начнем с того, что со стороны Коберидзе не было нарушения правил. Игрок "Десны" пытался сыграть в подкате, но "проехал" мимо мяча и мимо ног Кривцова. А последний споткнулся о газон, по собственной инициативе упал на землю и скорчился от боли. На это и "клюнул" Бойко.

А уже потом, - продолжает эксперт, - судья подвергся давлению со стороны гостей, решил отменить свое решение и показать желтую карточку Браткову, которого вообще не было рядом с эпицентром событий. Решения – непонятны. Это цирк, к которому в исполнении Бойко уже не привыкать, - говорит Сергей Шебек.

Эксперт вспомнил матч 9-го тура "Ворскла" - "Заря", в котором Бойко назначил странный пенальти в ворота луганчан. И это, заметил Шебек, далеко не весь перечень очевидных ляпов арбитра, который считается элитой украинского судейского корпуса.

Эпизод с удалением Кайоде Сергей Шебек предлагает оставить на рассмотрение судьи, поскольку оценить действия Лари можно только зная намерение футболиста: умышленно или случайно он наступил на оппонента? Если это был умысел, то красная карточка – справедливое наказание. Если же контакт с игроком "Десны" произошел в результате неудачного приземления Кайоде на газон, то Бойко погорячился с удалением.

Также экс-арбитр ФИФА призывает обратить внимание на еще один момент.

- Бойко считает себя профессионалом, но работает не так, как положено профессионалу, - снова взял слово эксперт. - Выходя на матч "Шахтер" - "Десна", Сергей в голове держал завтрашнюю возможность заработать 800 гривен в поединке на первенство области. Я не понимаю того, что Бойко как председатель судейской коллегии Киевской области сам назначил себе поединок на следующий день после игры в Харькове. Неужели так он учит своих подопечных судить и разделять нагрузку?, - задается вопросом Сергей Шебек.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер", несмотря на игру в меньшинстве, выиграл матч против "Десны" со счетом 1:0.