Игроки Шахтера поздравили вратаря Пятова с юбилейным 400-м матчем тортом в лицо (видео)

Голкипер остался доволен подарком

Партнеры по команде поздравили Андрея Пятова с 400-м поединком за «Шахтер» специальным тортом, но что-то пошло не так.

Видео поздравления выложено на официальном канале ФК «Шахтер» в YouTube.

Голкипер сыграл 400-й матч в составе горняков накануне.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл черниговскую "Десну" в матче Премьер-лиги со счетом 1:0.