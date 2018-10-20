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Игроки Шахтера поздравили вратаря Пятова с юбилейным 400-м матчем тортом в лицо (видео)

11:58, 20 октября 2018
Футбол
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Андрей Пятов сыграл 400-й матч за Шахтер / shakhtar.com

Видео поздравления выложено на официальном канале ФК «Шахтер» в YouTube.

Голкипер сыграл 400-й матч в составе горняков накануне.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл черниговскую "Десну" в  матче Премьер-лиги со счетом 1:0.

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Теги: #ФК Шахтер#Пятов сэйвы#Андрей Пятов