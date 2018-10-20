Игроки Шахтера поздравили вратаря Пятова с юбилейным 400-м матчем тортом в лицо (видео)
11:58, 20 октября 2018Футбол
567 0
Голкипер остался доволен подарком
Андрей Пятов сыграл 400-й матч за Шахтер / shakhtar.com
Партнеры по команде поздравили Андрея Пятова с 400-м поединком за «Шахтер» специальным тортом, но что-то пошло не так.
Видео поздравления выложено на официальном канале ФК «Шахтер» в YouTube.
Голкипер сыграл 400-й матч в составе горняков накануне.
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл черниговскую "Десну" в матче Премьер-лиги со счетом 1:0.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter