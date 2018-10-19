Шахтер на по последних минутах "дожал" Десну и вырвал победу в матче УПЛ

Матч завершился со счето 1:0

В Харькове завершился матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер обыграл черниговскую Десну.

Матч завершился со счетом 1:0, соообщает официальный сайт турнира.

Горняки имели преимущество на протяжении всей игры, но никак не могли забить гол. И лишь в концовке игры команде удалась аатка, которая завершилась абсолютно заслуженным голевым моментом. Единственный гол в этом матче на 88-й минуте забил Майкон.

Таким образом, после 12 игр на счету горняков 31 очко и они остаются лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги.