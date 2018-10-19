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Шахтер на по последних минутах "дожал" Десну и вырвал победу в матче УПЛ

23:15, 19 октября 2018
Футбол
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Майкон забил победный голШахтера в ворота Десны / shakhtar.com

Матч завершился со счетом 1:0, соообщает официальный сайт турнира.

Горняки имели преимущество на протяжении всей игры, но никак не могли забить гол. И лишь в концовке игры команде удалась аатка, которая завершилась абсолютно заслуженным голевым моментом. Единственный гол в этом матче на 88-й минуте забил Майкон.

Таким образом, после 12 игр на счету горняков 31 очко и они остаются лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги.

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Теги: #ФК Шахтер#УПЛ-2018/19