Фискальная служба не нашла нарушений в маленьких зарплатах игроков "Динамо"

"По результатам проверки нарушений в части начисления, удержания и уплаты налогов и сборов с заработной платы, выплаченной в пользу физических лиц, не установлено", - заявляют в ГФС.

Государственная фискальная служба провела проверку официальных зарплат футболистов и тренеров киевского "Динамо" и не выявила нарушений в части начисления заработной платы и уплаты с нее налогов.

Об этом говорится в ответе ГФС на запрос "Украинской правды".

Фискалы сообщают, что офис крупных налогоплательщиков ГФС провел документальную внеплановую выездную проверку ООО "ФК" Динамо "Киев по вопросам полноты начисления и своевременности уплаты налога на доходы.

"По результатам проверки нарушений в части начисления, удержания и уплаты налогов и сборов с заработной платы, выплаченной в пользу физических лиц, не установлено", - заявляют в ГФС.

Ранее УП писала, что у игроков киевского "Динамо" крайне низкая официальная заработная плата, которая составляет от 13 до 20 тысяч гривен в месяц.

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На прошлой неделе столичный клуб обнародовал суммы уплаты налогов за 2017 год. Всего сумма уплаченных налогов "Динамо" составляет 85 млн гривен. Причем, налог на доходы физических лиц (НДФЛ – прим. УП) только 10 млн.

Единого социального взноса (ЕСВ – прим. УП) в "Динамо" было уплачено 12 млн гривен за прошлый год. Военного сбора в "Динамо" уплачено 830 тысяч гривен.

К примеру в официальной отчетности "Шахтера" за 2017/2018 год НДФЛ составляет сумму в 357 млн ​​гривен, а ЕСВ 473 млн. гривен. Военного сбора "Шахтер" заплатил почти на 30 млн гривен.

Стоит отметить, что "Шахтер" и "Динамо" - единственные украинские клубы, которые обнародуют свою налоговую отчетность.