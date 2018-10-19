Рафаилова могут наказать за слова о геях на заседании КДК ФФУ

Высказывания футбольного функционера вызвали большой резонанс.

Заместитель главы ФФУ Юрий Записоцкий сообщил, что решать, станут ли слова генерального директора «Зари» Сергея Рафаилова о том, что он не допустит попадание в команду футболистов-геев, объектом рассмотрения в Федерации футбола Украины, будет Контрольно-дисциплинарный комитет.

«Я не могу сказать, будут ли слова Рафаилова рассматриваться органами ФФУ. КДК обладает достаточной независимостью, чтобы решить этот вопрос самостоятельно", -отметил Записоцкий в комментарии Tribuna.com.

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"Сомневаюсь, что будут еще какие-то комментарии от администрации ФФУ. Как минимум до рассмотрения этого дела КДК», – добавил замглавы ФФУ.

В свою очередь, телеканал «Футбол 1» сообщает, что высказывания также могут стать предметом рассмотрения в Комитете этики и честной игры.