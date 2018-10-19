Арсен Венгер сегодня может стать тренером мюнхенской "Баварии" - немецкие СМИ

Руководство мюнхенской "Баварии" собирается до конца дня назвать имя нового главного тренера клуба

Знаменитый французский специалист Арсен Венгер, который с 1996 года был главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", сегодня может быть объявлен наставником мюнхенской "Баварии".

По имеющимся данным, претендентами на тренерское кресло считались также Зинедин Зидан и Лоран Блан, сообщает Liga.net со ссылкой на немецкий Bild..

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, президент Ули Хеннес и спортивный директор Хасан Салихамиджич недовольны результатами "Баварии" в нынешнем сезоне. Этим и вызвано решение сменить главного тренера Нико Ковача.

"Бавария" после семи туров в Бундеслиге имеет всего 13 очков и занимает шестое место.

Венгер уволился с поста наставника "Арсенала" в этом году. Ранее сообщалось, что он готов возобновить работу с 1 января.

Венгер три раза выигрывал английскую Премьер-лигу, семь раз побеждал в Кубке Англии. Четырежды его объявляли лучшим тренером Европы.