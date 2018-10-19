Форварда сборной Франции и мадридского Реала Бензема обвинили в похищении человека

Карим Бензема не впервые замешан в криминальной истории.

Бывший агент форварда Реала Карима Бензема обвиняет игрока и его близких в попытке похищения.

Инцидент произошел 7 октября, когда нападающий находился в Париже во время матча ПСЖ — Лион (5:0), сообщает SportArena со ссылкой на L’Equipe.

Экс-агент уже подал иск против Бензема. В нем он утверждает, что был подвергнут нападению со стороны друга Карима, которое происходило в присутствии его водителя.

Что касается мотива этого преступления, то экс-агент футболиста уверен, что им стали разногласия между ним и Бензема, которые произошли в июле. В том числе, речь идет о 50 тысячах евро, которые тот должен был привезти из Марокко ему во Францию.

По версии агента, деньги он не привез из-за того, что эту сумму конфисковали пограничники. А вот Бензема считает, что эти деньги агент попросту скрыл у себя.

В данный момент расследование по этому делу продолжается. Адвокат Бензема отрицает причастность своего клиента к подобному.

Это не первый случай, когда форварда обвиняют в нарушении закона. Ранее сообщалось, что против Карима было возобновлено дело о шантаже в отношении бывшего партнера по сборной Матье Вальбуэна.